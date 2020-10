Aujourd'hui, Tom veut remettre le prix de la révélation du public...

Dans la catégorie de la révélation du public, les nommés sont…

- 1er nommé dans la catégorie révélation du public : Hugo Gaston, le joueur de tennis français qui a perdu en 1/8ème de finale à Roland Garros pour son film « Pour une fois qu’un français fait un beau match, il y a quatre personnes dans le public ! »

- 2ème nommée : la loi qui autorise les insecticides aux cultivateurs de betteraves au risque de tuer des milliers d’abeilles, pour le film « Les abeilles, c’est comme les députés, quand il y en a un ça va, c’est quand il y en a plusieurs qu’il y a des problèmes ! »

- 3ème nommé : Donald Trump… qui a eu la Covid et qui est revenu à la Maison Blanche pour son film « Je n’ai pas perdu le goût, car je n’en n’ai jamais eu ! »

- Et 4ème et dernier nommé dans la catégorie révélation du public : le mois de septembre qui a été le mois de septembre le plus chaud de toute l’histoire des mois de septembre dans le monde, pour son film « Coup de Soleil à Dunkerque. »

Et le grand gagnant est...

Ah c’est les Insecticides… Alors voilà, les députés ont voté le retour des néo-nicotinoïdes. Oui ça avait été interdit depuis 2018… Mais ça va revenir, du coup, on a quand même très peur d’un retour de la tecktonik, de la coupe mulet et de Patrick Sabatier…

C’est marrant, il y a des retours qui sont toujours mieux que d’autres : le retour de James Bond il est toujours attendu, le retour des Rolling Stones aussi, mais le retour des insecticides… moins !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !