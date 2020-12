Cette semaine, Tom Villa remet le prix du "truc qu'on n'a pas vu arriver...

Nagui : Chaque vendredi, Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du …

C’est le prix du « truc qu’on n’a pas vu arriver ». Dans cette catégorie les nommés sont…

- 1er nommé : le possible arrêt de la chaîne Téléfoot, la chaîne qui retransmet la Ligue 1 et la Ligue 2 et qui avait acheté les droits pour 830 millions d’Euros… Et qui n’a pas vu arriver le fait que quand on signe un contrat on doive le payer… Un conseil les gars n’allez pas sur Ebay !

- 2ème nommé : un décret qui est sorti quasi incognito, qui élargit les possibilités de fichages pour la Police… Le gouvernement qui n’avait pas vu arriver que parfois des gens peuvent lire le journal officiel…

- 3ème nommé : 2021 et 2022 et peut-être je m’avance pas non plus ! Parce qu’en 2019 on disait vivement 2020… Donc là je dis… Bah vivement 2023, je prends plus de risque !

Et le grand gagnant dans la catégorie des trucs qu’on n’a pas vu arriver : le fichage de la Police !

Donc là, un nouveau décret est sorti au Journal Officiel… Vous connaissez le Journal Officiel, c’est le seul journal où tout le monde est abonné mais que personne ne lit ! Et donc dans ce journal, la semaine dernière est apparu un décret qui va permettre aux forces de l'ordre et aux renseignements de collecter beaucoup plus d'informations et des données très personnelles.

C’est bien ! C’était pas tendu en ce moment… C’était vraiment le moment de relancer 2-3 polémiques avec la police…

Mais la vraie question, c’est : quel genre de données personnelles ont-ils le droit de collecter ?

Après peut être qu’ils sont hyper originaux et que ça ressemble à un portrait chinois…

« Alors la fiche de Sébastien qui est revenu de Syrie en Février dernier ! S'il était un animal, Sébastien serait un chat. S'il était un jour de la semaine, il serait le lundi, parce que c’est le jour de "l’amour est dans le pré". Et s'il était une planète, il serait Uranus… »

Ça n’aurait aucun intérêt ! Et en même temps on en est pas loin !

Dans les informations que maintenant ils ont le droit de collecter : les orientations sexuelles, les comportements religieux et la pratique sportive… Est-ce que c’est déjà arrivé qu’on se dise : « Ah ouais, le mec il fait du ping pong, c’est sûr c’est un Djihadiste ! »

