Ce matin, Tom Villa tente de remettre le prix du film d'horreur de la semaine...

Nagui : Chaque vendredi, Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du …

C’est le prix du film d’horreur de la semaine !

Dans cette catégorie, les nommés sont…

- 1er nommé : Damien T, l’homme qui a giflé le président de la République… On a tout entendu : « C’est une honte » ou à l’opposé : « c’est bien fait ! » en revanche, personne n’a dit : « Dis donc, c’est pas Covid ça ! »

- 2ème nommé : Francis Lalanne qui a giflé un journaliste de Quotidien lors d’une Université citoyenne. Déjà qu’il n'était plus invité nulle part… Si maintenant il frappe les gens qui viennent à lui… Il ne lui reste plus qu’à ouvrir un Tik Tok !

- 3ème nommé : alors que les restaurants réouvrent, il y a 100 000 emplois non pourvus dans la restauration : résultat, les restos vont être en sous-effectifs, les clients vont attendre, les serveurs vont mal parler au client… Bref, on va retrouver nos restaurants parisiens quoi !

- 4ème et dernier nommé : Donald Trump évoque l’idée de se représenter en 2024, ça se voit qu’il a pris un coup de vieux, le Donald Trump que je connais il aurait déjà annoncé sa victoire en 2024.

Et le grand gagnant dans la catégorie du film d’horreur de la semaine…

Ah bah ex aequo pour Francis L. et Damien T.

Quelle ambiance en ce moment, on a le droit qu’à du buzz, de l’invective, de la violence…

Franchement, je ne pensais pas dire ça un jour, mais oui, je préférais quand on ne parlait QUE du COVID !

… Et attendez là, on est qu’à un an de la Présidentielle…

J’imagine même pas l’ambiance dans 6 mois….

Et dans cette ambiance très tendue, quoi que je dise, surtout à l’antenne de la première radio de France, dans l’esprit des gens, je ne peux pas être neutre, on va forcément me coller une étiquette…

Et « Le problème c’est pas forcément de la mettre, c’est d’ensuite la retirer »… Comme disait la jeune mariée.

Cette semaine on a quand même giflé le Président de la République Française !

Donc il n’y a plus aucun respect de rien ! Peu importe ce que tu penses, c’est le Président !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !