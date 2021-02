Cette semaine, Tom Villa a décidé de ne pas remettre de prix... Explications.

Nagui : Chaque vendredi, Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du…

Il n'y a pas de prix cette semaine…

Nagui : OK bah vas-y commence alors…

Je ne suis pas si sûr… Vous savez quoi, je ne sais pas si je vais faire ma chronique maintenant !

Peut-être que c’est mieux d’attendre un peu… Quand ? Je ne sais pas ! Je ne veux pas donner de dates… C’est pas de la fainéantise, c’est juste que je me mets dans le "moove" du moment…

Roselyne Bachelot parle de la réouverte des lieux culturel, mais elle ne donne pas de dates !

Barbara Pompili, Ministre de la transition écologique, nous annonce qu’il n’y aura plus de publicité pour des produits polluants, quand ça ? « A terme »… nous dit-elle.

Remarque, on est con, c’était dans le titre, c’est la Ministre de la TRANSITION écologique, on est dans une sorte de relais 4 X 400, et elle est est 2ème, elle fait pas le départ, elle fera pas l’arrivée !

Bref, bienvenue en 2021, l’année où plus personne ne s’engage sur rien !

Je suis sûr que ce qu’il se passe en ce moment, ça vient du mec de la Saint Valentin, tu sais le con qui dit qu’il ne faut pas une date pour fêter l’amour… Bah on le fait quand alors ? Bah on peut le faire un peu quand on veut…

Pour la première fois de ma vie, je vous le dit, j’ai envie de faire partie du gouvernement…

Déjà parce que comme Olivier Veran, je n’ai pas peur des piqûres en public, mais comme lui je suis pudique du téton. Mais surtout, faire partie du gouvernement, c’est avoir le droit de ne plus s’engager temporellement…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !