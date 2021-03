Ce matin, Tom Villa tente de remettre le prix de la meilleure cérémonie de la semaine...

Nagui : Chaque vendredi Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du…

C’est le prix de la cérémonie de la semaine ! Dans cette catégorie, les nommées sont…

- 1ère nommée : la cérémonie de la couronne, présidée par Meghan et Harry, hostée par Oprah Winfrey, avec le film multi-récompensé « Y a-t-il un raciste à Windsor ? »

- 2ème nommée : la cérémonie des César qui a lieu ce soir… Quand on est invité, c’est parfois un peu long dans la salle, mais il y a du champagne après et un dîner au Fouquet’s… Là ça sera juste un peu long tout court.

- 3ème nommée : la cérémonie de Levallois… Lors de laquelle Patrick et Isabelle Balkany ont reçu cette semaine chacun un bracelet électronique d’honneur pour l’ensemble de leur carrière…

Et le grand gagnant dans la catégorie de la cérémonie de la semaine… : les César !

Ce soir est diffusée la 46ème Cérémonie des César sur Canal , forcément une cérémonie très spéciale puisque les cinémas sont re-fermés depuis 4 mois et demi… 4 mois et demi qu’on n’a pas vendu une bouteille d’Evian 4€ ou un seau de pop corn 12€ ! Clairement c’est une année pourrie pour le cinéma !

Déjà, pas de festival de Cannes l’année dernière… Une catastrophe pour tout le monde, on a vu des dealers demander l’aide de l’Etat à cause de cette annulation.

Le cinéma vit sa pire crise.

Les producteurs, réalisateurs pervers ne peuvent même plus donner un rendez-vous de travail dans une chambre d’hôtel à 23h ! Il n'y a plus d’hôtel et il y a couvre feu !

