Chaque vendredi Tom remet son prix de la semaine, il nous détaille les nommés et le gagnant !

Dans cette catégorie les nommés sont…

1er nommé : Donald Trump, pour l’ensemble de son oeuvre !

2ème nommé : les laboratoire Pfizer, pour l’annonce du vaccin contre la Covid mais efficace seulement à 90% pour le film « Téléchargement interrompu »

3ème nommé : Le Président Brésilien Bolsonaro qui a déclaré à propos du Covid que, je cite « Le Brésil doit cesser d’être un pays de PD ! » pour son film « Dos au mur »

4ème et dernier nommé : Jean-Luc Mélenchon pour sa déclaration de candidature à la prochaine élection présidentielle en 2022 pour son film « Parti trop tôt »

Et le grand gagnant est ?

Les laboratoires Pfizer !

Alors déjà le laboratoire Pfizer c’est aussi : Advil, Xanax, et Viagra.

Donc ils balayent assez large : un rhume, une dépression ou des problèmes erectiles… ils ont des solutions pour tout !

Et puis si ça se trouve, le vaccin ça sera comme le Viagra il aura une durée d’action de 4/5h max !

Donc Pfizer a annoncé avoir un vaccin efficace à 90%. Qui fait la com’ ? Et bah vous nous rappelea quand vous êtes à 100% !

Soit trop honnête soit trop con !

Mais ça ne veut rien dire efficace à 90% et surtout c’est vraiment beaucoup 10%…

Par exemple, on a 1 une chance sur 20 millions de gagner au loto… Et pourtant y en a qui gagne…

Donc 1 chance sur 10 que le vaccin il soit pas efficace, c’est beaucoup !

Et puis surtout c’est tellement flou, comparativement moi j’ai 90% en commun avec Teddy Riner. Bah attendez statistiquement c’est le cas : J’ai 2 bras, 2 jambes, des yeux, une bouche et un kimono.

Il manque juste de la force et 70 kilos !

C’est le drame de notre génération...

C’est qu’on préfère annoncer un truc pas sûr, qu’attendre d’être certain !

« Le vaccin est quasi prêt »

« Joe Biden pourrait gagner l’élection ! »

« On aurait retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès »

Mais fermons là !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !