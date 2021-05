Ce matin, Tom Villa tente de remettre le prix de l'animal de la semaine...

Nagui : Chaque vendredi Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du…

C’est le prix de l’animal de la semaine !

Dans cette catégorie les nommés sont…

- 1er nommé : le dromadaire du Kenya, qui pourrait être l’animal qui déclencherait le prochain Covid… Il est sympa, on l’achète en peluche à Djerba, mais il va peut-être nous enfermer encore chez nous !

- 2ème nommé : le bonobo, enfin pardon, Benjamin Griveaux quitte officiellement la politique et crée un cabinet « qui conseillera et accompagnera les dirigeants d’entreprise dans leurs choix stratégiques »… Et dire qu’il était à deux doigts de devenir Maire de Paris, bon, certains disent trois doigts, mais j’ai pas vu.

- 3ème nommé : Jean Castex qui a déclaré que l’objectif des 20 millions de vaccinés au 15 mai ne sera pas atteint ! Ah bon ? Sans déconner ?! Il y a à peine 9 millions de vaccinés à 2 doses, et 5 jours avant l’échéance il pense que ça ne sera pas atteint ?! Vous aussi suivez les prévisions de Jean Castex : le 15 août, je pense qu’il va y avoir des bouchons. Le 5 Janvier, je pense que la mer va être froide. Et le 13 Mai 2022, je pense que vais perdre mon boulot !

Et le grand gagnant dans la catégorie de l’animal de la semaine… est le dromadaire !

Un article du Point nous avertit : « Les dromadaires du Kenya, responsables du prochain Covid ? »… On n'a même pas fini avec l’actuel qu’ils nous parlent déjà du prochain…

Je cite : « Il serait porteur d'un cousin du Covid-19, le Mers, qui pourrait engendrer un jour la prochaine pandémie mondiale... »

Bon bah bonne journée à tous !

