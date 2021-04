Cette semaine, Tom Villa tente de remettre le prix du meilleur homme...

Nagui : Chaque vendredi, Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du…

C’est le prix du meilleur homme de la semaine !

Dans cette catégorie les nommés sont…

- 1er nommé : Nagui qui a décidé d’arrêter de présenter « Tout le monde veut prendre sa place » à la fin de la saison ! Et on vous comprend patron… 15 ans déjà… Comme disait Roman Polanski…

- 2ème nommé : Bernard Madoff qui est mort à 82 ans en prison alors que depuis 2009, il purgeait une peine de 150 ans… Il a été malin jusqu’au bout, il les a arnaqués de 139 ans.

- 3ème nommé : Dwayne Johnson, l’acteur américain qui ferait un bon président pour 46% des américains… Ah c’est sûr qu’avec Dwayne Johnson comme président, finie la Javel ! C’est le Covid qui devra se faire vacciner pour survivre à Dwayne Johnson !

Et le grand gagnant dans la catégorie de l’homme de la semaine est… Dwayne Johnson !

Dwayne Johnson surnommé "The Rock" ! Donc les américains sont prêts à élire « La… Pierre… »

Pour ceux qui ne visualisent pas Dwayne Johnson, parce qu’on est sur France Inter… Vous voyez Bernard Pivot ? Et bah rien à voir ! Pour resituer, à la base, c’est un catcheur qui est devenu acteur… Qui a joué entre autres dans "Fast and Furious 5", "Fast and Furious 6", "Fast and Furious 7", "Fast and Furious 8", "Fast and Furious : Hobbs & Shaw" et bientôt "Fast and Furious 9" !

Bon, en gros, il a fait principalement des films où il pète des gueules en marcel !

