LEILA : Chaque semaine, Tom va remettre son Prix de la semaine, aujourd’hui vous vouliez remettre un prix un peu spécial...

Et oui Leïla, Dans la catégorie du meilleur 21h/6h, les nommés sont…

-1er nommé : Emmanuel Macron pour : "21h/6h, c’est pas le couvre-feu, c’est les horaires de sommeil de Brigitte."

-2ème nommé : Apple, pour : "21h/6h, c'est l'horaire de la queue pour être le premier à avoir l'iphone 12."

-3ème nommé : Netflix pour "21h/6h c'est là où je vais me faire du blé dans le mois qui vient."

Et le grand gagnant est...?

Ah c’est l’iPhone 12 ! L’iPhone 12 est vendu suivant les modèles en 800€ et 1600 €, c’est la fourchette… Enfin le sécateur ! Ah bah une fourchette à 800€ on est plus sur un tracteur-tondeuse qu’une fourchette ! Mais 1600€… pour un iPhone… Franchement ça va !

