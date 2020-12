Cette semaine, Tom Villa remet le prix du pire travail de l'année 2020...

Nagui : Chaque vendredi, Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du…

C’est le prix du « pire travail de l’année 2020 ». Dans cette catégorie, les nommés sont…

-1ères nommées : les infirmières, qui ont été en 1ère ligne pendant ce confinement, et qui ont probablement été les plus touchées.

-2èmes nommés : les intermittents, qui ont bien travaillé en 2020 en janvier et février… Après c’était putain de long !

-3èmes nommés : les policiers, qui en ont pris plein la gueule pour pas un rond.

-4èmes et derniers nommés : les clercs de notaires, oui bah ça va il m’en fallait 4, j’ai pris un métier au pif, ça tombe là-dessus !

Et le grand gagnant dans la catégorie du pire job de 2020 est attribué à… Clerc de Notaire !

Ce sont les clercs de notaires qui ont été élus pire job de 2020… Selon un sondage très sérieux de la plateforme « Choose my company »… Alors en fait ce qu’il s’est passé, c’est que chaque corps de métier a évalué son niveau d’épanouissement. Et ce sont les clercs de notaires qui ont le plus envie de se tirer une balle dans la bouche…

