Cette semaine, Tom Villa tente de remettre le prix du meilleur acteur de la semaine !

Leila : Chaque vendredi, Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du…

C’est le prix du meilleur acteur de la semaine ! Dans cette catégorie, les nommés sont…

1er nommé : Justin Timberlake qui s’est excusé auprès de Britney Spears 18 ans après les faits…

2ème nommé : Justin Timberlake qui s’est excusé auprès de Janet Jackson 18 ans après les faits…

3ème nommé : ah non, on me dit qu’il n'y en a pas, bah c’est bien on s’entraîne pour les César, lors desquels il y aura deux films en compétition et trois acteurs !

Et le grand gagnant dans la catégorie du meilleur acteur de la semaine est… Justin Timberlake !

Je résume l’histoire : il y a quelques jours, Justin Timberlake a fait son Mea Culpa pour des faits qui ne lui sont pas vraiment reprochés et sans qu’on lui demande de s’excuser ! Et 20 ans après… Donc là on dit qu’il vaut mieux tard que jamais, mais là c’est quand même hyper tard !

Justin Timberlake a tenu à s’excuser sur son compte Instagram auprès de Britney Spears pour avoir malmené sa réputation lors de leur rupture et auprès de Janet Jackson, pour ne pas l’avoir assez soutenue lorsque son sein avait été dévoilé accidentellement lors du Superbowl de 2004…

Enfin dévoilé accidentellement… Quand tu attrapes le bustier d’une femme et que tu tires dessus, est-ce qu’on peut appeler ça un accident ? Ca se défend… Pas longtemps mais ça se défend !

Moi j’ai essayé d’expliquer au Proviseur du Lycée quand j’avais « accidentellement » tiré sur le signal d’alarme… J’ai pris 4 heures de colles… En plus, entre Timberlake et moi, les circonstances n’étaient pas les mêmes, moi je l'ai fait pour faire marrer 3 potes, lui il l’a fait devant 100 millions de téléspectateurs ! Et surtout, il s’excuse sur Instagram… Est-ce que c’est pas le truc qui a le moins de valeur au monde ?!

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !