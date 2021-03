Cette semaine, Tom Villa tente de remettre le prix de la polémique...

Nagui : Chaque vendredi, Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du…

C’est le prix de la polémique de la semaine !

Dans cette catégorie, les nommés sont…

- 1ère nommée : Corinne Masiero qui a fait polémique aux César vendredi dernier, pour dénoncer la situation de la culture en France, Roselyne Bachelot a déclaré que cela avait nuit à l’image du cinéma français… Parce que l’actrice s’était mise nue, recouverte de faux sang, avec un tampon hygiénique sur chaque oreille… Si je peux rajouter aussi que ça nuit à l’éducation sexuelle… J’insiste, un tampon sur l’oreille c’est pas sa meilleure place.

- 2ème nommée : Annie Cordy, avec sa chanson "Chaud Cacao" qui est jugée raciste par certain belge aujourd’hui. La chanson, raciste ou pas, en tout cas, elle est insupportable pour l’ensemble de l’humanité !

- 3ème nommé : Koh Lanta, qui est attaqué par l’association de défense des animaux PETA. Pour cruauté envers les animaux après qu’un candidat ait voulu pêcher une raie en lui jetant une machette à la gueule… On rassure les plus sensibles, évidement que le poisson s’est enfuit très vite. Concernant le cadreur, ses obsèques auront lieu mardi en début d’après midi…

Et le grand gagnant dans la catégorie de la polémique de la semaine… est Annie Cordy !

Je résume la polémique : la Belgique a voulu, pour faire acte de repentance postcoloniale, remplacer le nom du tunnel « Leopold II », le roi des belges qui a exploité le Congo afin d’enrichir la Belgique grâce au caoutchouc et à l’ivoire, selon certains historiens il y aurait eu des millions de morts en une vingtaine d’années… Donc le point de départ est plutôt bon. Pour renommer ce tunnel, les belges ont décidé de donner un nom féminin… Donc là j’ai envie de dire STOP ! Les féministes, réveillez-vous bordel ! Un truc long et chiant, ça doit porter un nom de femme, et personne ne gueule ! Qu’est-ce que vous foutez ? Merci !

Il y a eu un vote populaire et c’est le nom d’Annie Cordy qui est arrivée premier pour rebaptiser ce tunnel… Ce qui du coup donnera des phrases assez ubuesques telles que : « Attends, je risque de ne plus capter, je vais rentrer dans Annie Cordy… »

C’est là où les Belges sont forts… Nous il y a peu de chance qu’on ait un pont Carlos ou un porte-avion Patrick Sébastien… Et en même temps, des belges connus, on ne va pas y passer la nuit, mais bon, il n'y en a pas 40 !

