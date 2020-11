Chaque vendredi Tom remet son prix de la semaine et aujourd’hui : le prix de la meilleure déclaration

Dans cette catégorie les nommés sont…

1/ Nagui qui a fêté son anniversaire samedi dernier : Joyeux anniversaire en retard patron !

2/ Patrick Sébastien qui est né le même jour que Nagui et qui prépare son prochain album, « La Bamboche »

3/ Mickey Mousse, qui a fêté hier ses 92ans ! Et oui et dire que Mickey a le même âge que Line Renaud… Je sais, c’est pas très sympa de le dire… pour Mickey, fatalement, ça lui met un petit coup de vieux !

4/ La Covid, qui a fêté ses 1 an

Et le grand gagnant est ? Les 1 an du Covid !

Joyeux Anniversaire !

Voilà 1 an déjà… Ça pousse à une vitesse…

Comme tous les petits d’1 an il va avoir droit à son premier vaccin !

C’est fou comment ça trace ! Vous vous souvenez quand il est né…

On était loin de lui, il nous faisait tellement rire !

Et puis il est arrivé ! Et comme il dormait pas, il nous a niqué nos nuits… et nos journées aussi d’ailleurs !

Non mais c’est vrai y a 1 an… Nous en Europe, c’était une menace qui ne nous touchait absolument pas ! C’était loin, on en rigolait…

Ah si je vous jure, si je ressors toutes les chroniques de tout le monde d’il y a 1 an, on va tous se taper la honte… C’est fin de carrière pour tous !

Et moi le premier, je préfère me dénoncer avant qu’on le fasse sur Twitter d’ailleurs !

On a tous merdé au début ! « Corona Virus, marque de bière… Et si on commande sur Ali Express est ce qu’on peut l’attraper… ? »

1 an après on est confiné pour la 2ème fois, on a rincé tout Netflix, on est à 2 doigts de démarrer « Plus Belle la Vie »… Mais depuis le début…

Ah bah on rigole beaucoup moins !

Et y a 1 an on ne connaissait pas du tout l’existence de Didier Raoult !

Aujourd’hui tout le monde se bat pour l’avoir en interview… Et tout le monde l’a d’ailleurs…

Il est à 11h sur C News, à 14h sur BFM… à 18h sur LCI…

Ah bah Didier en terme de rareté médiatique, c’est pas Barack Obama !

Didier il nous a fait une percé en 1an… Il est à 2 doigts de rentrer au classement du JDD et de passer devant Nagui au classement des animateurs préférés des Français !

1 an déjà… On nous annonce des vaccins… Et là qui vient nous plomber la semaine ? La Croix Rouge !,Qui nous annonce que le réchauffement climatique est une menace bien plus grande que la Covid…

Attendez ! Ça fait à peine 1 semaine qu’on a repris un peu d’espoir avec l’annonce des vaccins ! La Croix Rouge, est-ce que ça ne valait pas le coup d’attendre 2 semaines de plus avant de sortir ce rapport… ?

C’est clair qu’en ce moment entre les pandémies et les attentats, toutes les bonnes nouvelles on les prend…

Regardez quand le gouvernement a annoncé que les magasins pourraient vendre des sapins de noël : on a eu l’impression c’était la libération après la Seconde Guerre Mondiale. On va jamais être aussi content cette année de ramasser des épines…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !