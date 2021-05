Ce matin, Tom Villa tente de remettre le prix de la connerie de la semaine...

Nagui : Chaque vendredi, Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du…

- Avant de faire la remise de prix, quelle semaine Nagui quand même ! Que d’actu !

Nagui : Ah ! La réouverture des terrasses ?

- Non pas du tout ! Franchement je ne comprends pas cet engouement ! Boire un café froid, servit par un mec désagréable ! Ça s’appelle rendre visite à un oncle ! Aucun intérêt ! Non mais quelle semaine !

Nagui : Alors la convocation de Benzema en Equipe de France ?

- Non mais franchement, elle est si nulle que ça notre vie en ce moment pour qu’on fasse des débats depuis quatre jours sur le fait qu’un très bon joueur soit pris dans l’équipe nationale ?! Très bon joueur qui aide toujours ses copains à vendre d’anciens téléphones sur Le Bon coin, soit dit en passant !

Et il y en a qui gueulent ! Non mais sans déconner, on dirait qu’on a invité Guy Georges dans la Villa des Coeurs Brisés !

Un des arguments des anti-Benzema, c’est de dire : « oui il est bon, mais il ne chante pas la Marseillaise ! »

Bah franchement, je le comprends !

Parce qu'un « Karim » qui chante : « Marchons Marchons, qu’un sang impur, abreuve nos sillons ! », d’habitude ça finit en Edition Spéciale sur BFM TV !

Non mais Nagui, allez, cherchez un peu, l’info de la semaine c’était…

Nagui : Le rachat de M6 par TF1… ?

- Mais non, ça on s’en fout ! Ça va, c’est pas Amazon qui rachèterait la MGM pour 9 milliards… Là au mieux c’est quoi ? Top Chef au Camping Paradis... « Hey dis donc Michel, moi je peux lancer des olives avec mon nez ! »

C’est bien, vous avez vu, en une phrase, je viens de me fâcher avec les 2/3 de la télé Française !

Non mais la semaine était riche en informations.

Il y a eu aussi la manifestation des Policiers devant l’Assemblée Nationale qui a eu lieu à Paris mercredi. Moi je voudrais savoir… Qui a compté ?

34 000 manifestants selon la Police et 200 000 selon les organisateurs… qui sont des Policiers...

Et après on va dire que les policiers n’ont pas fait d’études !

Cette semaine, dans la catégorie « Ça démarre comme une blague à la con, mais non c’est une vraie info », les nommés sont…

1er nommé : Philippe de Villiers qui a été guéri du Covid, par le professeur Raoult lui-même, avec l'hydroxychloroquine évidement ! Mais aussi avec du pastis… Voilà, l’info tient toute seule, parfois on se fait chier à chercher des blagues ! Le Covid, c’est deux verres de pastis par jour ! Une angine, trois verres de Whisky. Et avoir l’idée du parc d’attraction du Puy du fou, quatre ecstasy !

- 2ème nommé, Air France qui a fait son premier vol long courrier Paris-Montréal, avec un nouveau carburant, composé de Kérosène et d’huile de cuisson… C’est une bonne nouvelle pour tous les habitants proches des aéroports ! Avant ça sentait l’essence, maintenant ça sentira le Mac Do !

- 3ème nommé : Emmanuel Macron qui laisse finalement France 4 ouvert… Et bah c’est super ça ! On va pouvoir continuer à regarder euh… Merde, il y a quoi sur France 4 ?

