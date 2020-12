Dans cette chronique, Tom Villa remet le prix du Pire cadeau de Noël.

Leïla Kaddour : Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du …

C’est le prix du « pire cadeau de Noël » ! Dans cette catégorie les nommés sont…

- Premier nommé : une place de concert… Celui qui a offert une place de concert en 2020, c’est à peu près la même chose qu’offrir le permis de conduire à un enfant de 8 ans !

- Deuxième nommé : le masque… Personne n’y aurait pensé l’année dernière, mais probablement le cadeau le plus utile des cadeaux pourris ! Ah bah le masque en 2020, c’est la paire de chaussettes de 2019…

- Troisième nommé : la carte-cadeau… Tu m’aurais donné directement 50€, j’aurai pu acheter ce que je veux, là où je veux, là je suis obligé d’aller chez Nature et Découverte !

Et le grand gagnant dans la catégorie du pire cadeau de Noël : passer Noël en famille à six, surtout quand ton père est celui que tout le monde appelle le tonton relou alcoolique et raciste !

Voilà, on y est… Noël ! Noël, cette formidable fête où l’on célèbre la naissance de Jésus et la fortune de Jeff Bezos…

