Tom Villa nous le dit : Elon Musk est un génie, il trouve ses hobbies et ses business en regardant des films catastrophe !

Est-ce que vous connaissez Max Hodak ? Non ?

C’est le co-créateur avec Elon Musk de la société « Neuralink » et il a déclaré sur son compte Twitter qu’il disposait de la technologie pour créer un Jurassic Park d’ici 15 ans…

Les gars ? Qu’est-ce que vous n'avez pas compris dans le film ?

D’ailleurs, il y a déjà eu cinq films de Jurassic Park, bientôt un 6ème qui va sortir… A chaque fois ça se finit mal…

Après, le Jurassic Park d’Elon Musk, si ça marche aussi bien que ses fusées, on a le temps…

Ca c’est le problème des chercheurs, c’est qu’ils cherchent, ils cherchent, mais ils n'ont pas le temps de regarder des films…

Je pense que c’est le moment d’offrir le DVD de Jurassic Park à Elon Musk et à ses potes.

Et au passage si on pouvait leur envoyer la collection DVD des Terminators !

Elon Musk avec cette société Neuralink fait des recherches sur les implants et l’intelligence artificielle…

Si ça se trouve il ne sait pas que ça commence comme ça Terminator, ça démarre avec une puce à la con et ça finit en guerre apocalyptique, Arnold Schwarzenegger qui arrive du futur tout nu !

Mais les recherches d’Elon Musk et de ses amis ne s’arrêtent pas là !

Vous vous rappelez du jeu Pong ?

Le meilleur jeu vidéo de Tennis de tous les temps selon Tanguy Pastureau, où on devait se renvoyer un Pixel avec une barre…

Et bien, Elon Musk a diffusé il y a quelques jours une vidéo où l'on voit un macaque équipé d’un implant cérébral neuralink, jouer au jeu Pong… Sans manettes… Uniquement par la pensée...

Et il n'a pas vu « La planète des singes » lui non plus ? Et heureusement qu’il ne l’a pas fait jouer à un autre jeu !!!

« Les gars, il y a un singe qui conduit dans les rues de New York en écrasant les passants, avec de la coke dans le coffre et une pute »

« Oui oui t’inquiète c’est le singe d’Elon qui joue à GTA ! »

Elon Musk c’est un génie ! Il trouve ses hobbies et ses business en regardant des films catastrophe.

