Nagui : Chaque vendredi, Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du…

C’est le prix du meilleur coup de pression de la semaine !

Dans cette catégorie, les nommés sont…

- 1er nommé : le CSA qui a décidé de durcir l’accès aux sites pornographiques afin que les mineurs n’y aient plus accès aussi facilement… Pour leur film « Par où t’es rentré, je t’ai pas vu sortir. »

- 2ème nommé : Xavier Bertrand qui s’est déclaré candidat à la présidentielle pour court-circuiter les candidats de la droite et surtout faire barrage à Marine Le Pen… Pour son film « Bonnes excuses, bonnes intentions mais mauvais timing ! »

- 3ème nommé : le président Turc Erdogan qui a déclaré, je cite : « vouloir accroître le nombre de ses amis… » et bah va sur Instagram et mets-toi en maillot de bain… Ca peut aller hyper vite… Pour son film « Moustache et Bikini. »

Et le grand gagnant dans la catégorie du coup de pression de la semaine est... Le CSA et les sites porno !

Je résume : des associations se sont adossées à une nouvelle loi pour saisir le CSA qui a mis en demeure les sites pornographiques de « prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé »…

Parce qu’aujourd’hui tu vas sur un site porno, par exemple… Nagui et Michel… Si vous aimez regarder les médecins qui font du sexe pendant des karaokés c’est formidable ! Avant d’accéder au site, on te demande si tu as plus de 18 ans… Et tu dois cliquer sur OUI ou NON.

Et si tu cliques sur NON, il te dit : « ah bon ??? » Smiley clin d’oeil ! Et c’est là que j’ai su que les sites pornos c’était créé par des hommes pour des hommes…

