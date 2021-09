Tom remet un prix au meilleur événement de la semaine : Eric Zemmour :

Quelle semaine! Début du procès du 13 Novembre, les 20 ans du 11 septembre, le départ de monsieur Belmondo, Anne Hidalgo future candidature à la présidentielle… Quand ça veut pas… Dans la catégorie de l’info de la semaine qui « casse les pieds, mais à coté des autres, on va s’en remettre », les nommés sont…

1ères nommées, les trottinettes qui vont être bridées à 10km/h dans Paris. A cette vitesse, attention aux utilisateurs de trottinettes qui pourront se faire renverser par des piétons !

2ème nommée, une étude qui dit qu’on perdrait 20 min d’espérance de vie en regardant un écran pendant 1h. Voilà, j’ai fait mon petit calcul, comme en plus je fume, je mange de la viande et je regarde "Les Marseillais à Dubaï", si je continue comme ça en terme d’espérance de vie… C’est mon avant-dernière chronique !

3ème et dernier nommé, Harisson Ford qui a fait un plaidoyer pour la planète lors du congrès mondial de la nature. Harisson Ford qui a insisté aussi sur l’importance de la justice sociale pour les peuples indigènes. Venant de la part d’Indiana Jones qui a pillé les Méxicains, les Egyptiens, les Chinois et les Incas, c’est du jolie !

Et le grand gagnant dans la catégorie de l’info de la semaine qui « casse les pieds, mais à coté des autres on va s’en remettre », le gagnant est… Ah non, un invité de dernière minute … Oh merde pas lui et là on va avoir du mal à s’en remettre… Eric Zemmour !

Le CSA a demandé de décompter depuis hier le temps de parole d’Eric Zemmour comme divers droite, parce qu’il considère qu’Eric Zemmour a commencé sa campagne présidentielle… Avec deux procès, un ou il est relaxé et un qui est repoussé… C’est étonnant de commencer une campagne alors que juridiquement on n’est pas niquel ! Ca doit être un hommage à Nicolas Sarkozy.

Je préfère vous prévenir, c’est ma dernière chronique sur Eric Zemmour ! Déjà parce que je n’en peux plus… Et puis selon ma nouvelle espérance de vie je ne passe pas le mois, alors après c’est ma dernière chronique sur Zemmour… Logiquement… Regardez Aznavour, il a bien fait ses adieux pendant 50ans ! Donc je pourrai toujours dire je déconnais ! Et d’en refaire une petite… en souvenir du bon vieux temps… En vrai je veux plus parler de lui… Il est passé de mec qui disait parfois des trucs faux à mec qui dit souvent des conneries sur des sujets aussi varié que l’Islam, les Maghrébins, les Musulmans, les Arabes, les gens d’Afrique du Nord, les gens du Sud de la Méditerranée, le Coran, le Ramadan, Tariq Ramadan et l’Aïd… Mais là, j’avoue en faite c’est trop ! J’en peux plus de Zemmour… Alors je sais que dire ça sur France Inter… ça perd de son poids… Non mais c’est vrai, c’est comme dire

Le capitalisme c’est de la merde à la fête de l’Huma,

Ou que sur C News y a trop d’immigration,

