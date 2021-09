Cette année encore, Tom remet un prix au meilleur événement de la semaine

Bien sûr que je vais continuer ma remise de prix. Mais avant de commencer à écrire ces quelques lignes, parce que oui c’est écrit, même si beaucoup se posent la question, j’ai ouvert mon petit dossier « France Inter » sur mon ordi. J’ai créé mon nouveau dossier pour la nouvelle saison. Et là j’ai tapé « Bande Originale Saison 6 ».

Et je me suis dit « putain 6 ans… ». Vous êtes ma plus longue relation Nagui !

J’ai passé 2 ans avec Jean-Marc Morandini, et le premier qui fait une mauvaise blague, il aura une alerte info sur ses mauvaises audiences…

J’ai passé 4 ans avec Thierry Ardisson.

Depuis 2 ans, je suis passé 5/6 fois faire coucou à Michel Drucker… En réa…

Et là sans déconner, 6 ans… c’est énorme…

Y a 6 ans, bah j’avais pas la même meuf déjà ! D’ailleurs y a 6 ans je pouvais dire meuf, aujourd’hui je suis au bord du vieux qui essaye de jouer au jeune !

6 ans… Vous ça fait 8 ans que vous êtes là… Et on s’appelle la Bande Originale… Qu’est ce qu’on a encore d’original ? Et qu’est ce qu’on a de bande aussi… mais ça c’est un autre débat…

Alors évidemment comme chaque rentrée je me suis demandée ce que j’allais bien pouvoir raconter…

Et puis j’ai vu Laurent Wauquiez, et j’ai vu qu’on avait le droit de prendre la parole même quand on n’avait rien à dire !

Donc le gars ne se présente pas à la présidentielle, et il l’annonce…

Donc on annonce une non-annonce…

Du coup ça m’a inspiré le premier prix de la semaine !

Dans la catégorie de la phrase chelou de la semaine, les nommés sont…

La phrase : « je veux sauver Marseille… » d’Emmanuel Macron.

Mais comme il a pas été précis, on sait pas s' il parlait de la ville ou du club de foot !

