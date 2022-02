Ce matin j’avais envie d’évoquer 1 sujet un peu plus léger, pour essayer de sortir de cette actu oppressante. Bref un choix de sujet plus light… Les Religions !

Alors ce matin, je suis parti du postulat de départ que nous étions dans une société où tout le monde se jugeait. Tout le monde à son mot à dire sur tout le monde ! Tout le monde note tout !

On note les hôtels, les restaurants, les cafés, les chauffeurs Uber, les plan cul ! Je vous jure sur Adopte un mec on peut laisser un commentaire… Enfin il paraît c’est Claude Askolovitch qui m’a dit ! Bref on note tout !!!

Si y a un truc qu’on ne note pas encore, c’est les lieux de cultes !

Alors le jour où ça arrivera je ne sait pas comment on va faire…



Bah on peut imaginer !

« Mosquées, 4 étoiles sur 5, chaleureux, tapis partout, en revanche petite odeur de pieds dans l’entrée… »

« Eglise, 3 étoiles sur 5 Comfort spartiate, banc en banc, gros problème de plomberie, il y a un lavabo avec de l’eau stagnante à l’entrée »

« Synagogue… Non… ! » Pour la raison évidente qu’on ne note pas les Juifs avec des étoiles !

Non alors attendez j’ai rien dit de méchant ! Je ne veux pas d’embrouille avec la LICRA

C’est l’association qui défend les Juifs…

Oui l’association qui défend les Juifs elle a un nom de tissu !

Ca c’est pas de ma faute !

D’ailleurs si il y a des gens dans l’associatif qui nous écoute ! Faites attention quand vous créez vos associations ! Pensez à l’acronyme que ça va faire…

La Ligue Internationale contre le Racisme et Antisémitisme qui donne la LICRA pour défendre les JUIFS…

C’est comme si demain je créé une association Catho

« Bah nous on est la Société Unifié pour le Catholicisme et l’Enfance… »

« Bah c’est la SUCE ?! »

« Oui c’est ça ! »



Non seulement ça la fout mal mais en plus, tu dit un truc qui leur plait pas, ils veulent te mettre un procès…

« Ah là là, ça fait 6 mois, j’ai la SUCE au cul ! »

Non mais c’est vrai !

Je trouve qu’on n’est pas très bon sur les noms

Regardez Marine Le Pen depuis qu’elle a changé le « Front Nationale » en « Rassemblement Nationale »,

Ah pour un rassemblement y a jamais eu autant de gens qui se sont barré !

C’est comme les mecs qui avaient créé la manif pour tous !

Appeler son mouvement pour tous alors que t’es contre les Lesbiennes, les Gays, les Bisexuelles, les Trans, Les Queers, les Intersexes, Asexuelles et autres…

Bah du coup ça aurait dut être la « manif pour tous mais pas tous non plus ! »

Après je les taquinne, mais je les aime beaucoup ! Je trouvais que c’était des gens qui aimaient l’humour et la vanne…

Attendez le slogan c’était bien : Une famille c’est un papa + une maman ?

Ah oui d’accord… Bah c’est des gens qui ont de l’autodérisions !

Quand ton prophète c’est Jésus, père absent, ça mère est tombé enceinte on ne sait pas comment… Moi techniquement j’appelle ça une PMA…

Après on a tout mis sur le dos des catholiques…

On n’a pas du tout entendu les autres religions sur le sujets…

Parce que je savais pas que les Juifs ou les Musulmans étaient aussi ouvert sur l’homosexualité et l’homoparentalité….

Non mais c’est moi je dois pas connaitre les bonnes personne ! J’ai jamais reçu de carton d’invitation, « Karim et Mohamed vous invite à la mosquée samedi à 11h… »

Bon moi je vous laisse, je vais regarder les commentaires et les notes sous ma chronique sur Internet, je croise les doigts mais à mon avis je me suis fait plein de nouveaux amis !