Ce matin, Tom fait une interview de l'invité de La Bande Originale : Eddy Mitchell !

Eddy merci d’être là, d’être venu, j’espère que vous êtes content d’être dans La Bande Originale ?

Vaut mieux mais on peut s’en passer !

Merci de revenir aussi souvent dans l’émission…, merci de rester aussi longtemps avec nous !

Vous inquiétez pas, je lui fais juste un petit câlin et je m’en vais !

Oui enfin maintenant que vous êtes là, vous pouvez restez jusqu’à 12h30 ! Après c’est vrai que… enfin comment dire…

Bon maintenant, vous allez me dire ce qui vous amène vraiment ?

Non rien de particulier, à part que vous me disiez hors antenne, que Nagui…

… un type très étrange qui aime regarder sous les jupes des filles.

Oh bordel je le savais !

Qui veut du cuir !

Ouhlala attention ne dites pas tout… En même temps on s’en doute, c’est un animateur télé…

Non mais attention animateur télé c’est pas un métier !

Selon vous c’est quoi ?

C’est un escroc quoi !

Un escroc, si je peux me permettre ça n’a pas toujours été le cas…

Ca a toujours été, mais là c’est flagrant.

Oui bah désolé… Oui non, enfin bref, après au moins il vous invite dans ses émissions, vous pouvez lui reconnaitre ça !

Oui oui oui je lui doit, mais faut pas trop lui dire quand même !

Vous avez un souvenir en tête d’une émission où Nagui a fait quelques chose de bizarre ?

Bah écoutez quand vous arrivez avec une plume dans le cul…

Oui oui bah on veut pas tout savoir non plus !

