Ce matin, Tom décerne son prix de la recherche internet de l'année ...

Aujourd’hui nous allons décerner le prix de la recherche de l’année.

Alors recherche internet ! Pas de vaccin ou de prix Nobel… Non, non, juste les mots plus cons qui ont été tapés sur un moteur de recherche qu’on ne citera pas mais qui commence par « Goo » et qui fini par « gueule » !

Pas de nommés puisque Google s’est occupé de tout ! Et a sorti les Top 5 dans toutes les catégories des choses les plus recherchées en France ! Je vais pas vous surprendre, mais la moitié dans toutes les recherches en 2021 sont liées au Covid ! Et l’autre moitié au vaccin…

Par exemple dans la catégorie « questions », on a parmi les plus recherchées "Comment obtenir le pass sanitaire ?"

Avec cette question on sent que nos préoccupations du moment c’est pas la teuf. Quand tu penses que si Google avait existé en 1970 la première question aurait été « Quelle drogue pour faire l’amour ? »

Bizarrement en 2ème position, on a la preuve qu’il y a un vrai retour à la nature, un mélange d’exodes et d’ennui : "Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées ?" Alors la question peut paraître bête… Bah, va couper toi même ton sapin de Noël avec un canif tu vas vite comprendre pourquoi elle a été inventée la tronçonneuse !

Mais grâce à Google, j’ai découvert qu’à la base la tronçonneuse a été inventée au 18ème siècle pour faciliter les accouchements difficiles, pour agrandir le bassin… Si, si c’est vrai…

Donc on se plaint de l’état de nos hôpitaux ! Mais au 18ème siècle la sage femme elle arrivait avec une barbe, une chemise à carreaux, la toque de Davy Crockett… C’était pas un accouchement, c’était un déménagement !

En 3ème recherche Google, on a : "Quand parle Macron ?" Là aussi c’est lié à la pandémie, mais tu sens que c’est la question de 2021, un peu familière, je suis sûr que la première fois en 2020 les gens demandaient à Google « quand est-ce que parle le Président de la République Emmanuel Macron », après 5 vagues c’est « quand parle Macron ». Pour la 10ème vague ça sera « quand c’est qu’y parle l’ot con ».

