Aujourd’hui nous allons décerner le prix de "La fin de carrière de la semaine". Dans cette catégorie les nommés sont :

1er nommé, Bruce Willis a annoncé prendre sa retraite à 67 ans pour raison de santé. Alors, à la vue de ces derniers films, je croyais que c’était pour des problèmes de scénarios non ?

2ème nommé, Will Smith qui a réussi à tuer sa carrière le jour elle est censée être a son paroxysme. Et c’est la preuve qu’on est définitivement revenu au monde d’avant la pandémie ! Parce sur cette gifle tout le monde a été choqué par la violence, et personne n’a dit "Dis donc c’est pas covid ça ?! J’espère qu’il avait mis du Gel avant !".

3ème et dernier nommé, le poisson d’avril… Oh bah vu comment va l’actualité ces derniers temps… Qu’est ce qu’on attend d’un jour comme aujourd’hui ? Plus rien ! Celui qui ose faire un poisson d’avril aujourd’hui en 2022, c’est le roi des idiots ! Après si il y a des candidats à la présidentielle qui aime se balader au Trocadéro le dimanche qui veulent révéler leur blague aujourd’hui, y a pas de soucis !

Et le grand gagnant dans la catégorie de "La fin de carrière de la semaine" est…

