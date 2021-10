Cette semaine Tom remet le prix du meilleur investissement à faire...

Les nommés sont…

1/ Le Smartphone ! C’est l’investissement qu’il faudra prévoir pour vos jeunes ! Car il faut désormais un pass sanitaire depuis hier pour les 12/17ans… Le covid y a pas plus belle excuse pour gratter un iPhone à Noel !

2/ L’investissement à faire c’est le Gaz. Ce 1er octobre le tarif du gaz augmente de 15%, rendre le gaz trop cher, une autre mesure pour lutter contre le suicide des Français.

3/ Jeff Bezos

qui a investi dans une Start-Up de rajeunissement des cellules.

A sa place, j’aurais investi d’abord dans des implants ! J’ai rien contre les chauves, mais il a un peu la tête du méchant Lex Luthor dans Superman !

Et le grand gagnant dans la catégorie de l’investissement de la semaine est… Jeff Bezos l'immortel !

Alors je Tanguy en a parlé il y a 2 semaines ! Mais bon si franchement on ne peut plus traiter les sujets que Tanguy a déjà pris… Il fait 218 chroniques par mois, il me reste « les chouquettes dans le Limousin qui ont augmentées », et « Un faucon tueur de chat en Ardèche… »

Jeff Bezos a donc investi massivement dans la start-up Altos Labs qui travaille sur le rajeunissement des cellules dans l’idée d’offrir une sorte d’immortalité aux êtres humains.

Bah c’est trop bien !… Quand t’es Jeff Bezos ! En revanche t’es Véronique Genest moins ! Ah bah si, milliardaire et immortel c’est cool !

Après il est malin, il a investi dans truc pour l’aider déjà lui !

T’as 200 milliards de fortune personnel !

Bezos il a 57 ans, si il lui reste 40 ans à vivre il aura jamais le temps de tout cramer ! D’ailleurs avec 200 milliards, même si il te reste 200 ans à vivre, 1 milliards par an… va falloir y aller !

