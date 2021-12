Aujourd'hui, Tom remet son prix à la vidéo de la semaine...

Aujourd’hui nous allons décerner la vidéo de la semaine. Les nommés sont…

1er nommé, Eric Zemmour, qui a, à la surprise générale, a annoncé sa candidature dans une vidéo sur sa chaine You Tube. Dans cette vidéo l’équipe d’Eric Zemmour a utilisé des tonnes d’images et de vidéos sans payer de droits d’auteur. Nous on pense qu’ils ont fait une erreur mais si ça se trouve tout est calculé, et en déplaçant la polémique sur un autre sujet ça évite de parler du fond de la vidéo…

Et en fait ils nous manipulent parce que nous pendant qu’on commente le fait qu’ils n’ont pas demandé d’autorisations pour cette vidéo, on parle d’eux, ce qui fait que c’est à nouveau eux qui prennent la main en imposant leur récit car en fait ils anticipent nos réactions…

Où alors ils sont complètement cons !

Et le grand gagnant dans la catégorie de la vidéo de la semaine est… Eric Zemmour !

Bon j’avais dit que j’en parlerai plus… Après ça fait 3 mois… Après j’ai fait comme lui, j’ai pas tenu ma parole ! Et puis surtout je me suis dit qu’on en parle toujours en mal…

Alors franchement moi j’avais envie de faire une chronique positive… J’ai vu sa vidéo et moi j’ai envie de le défendre…

