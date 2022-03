Ce matin, Tom remet son prix à la seule et unique bonne nouvelle de la semaine...

Aujourd’hui nous allons décerner le prix de la bonne nouvelle de la semaine...

Non non on arrête avec les cérémonies, les nommés! Déjà parce qu’on l’a vu avec les Césars ça emmerde les gens! Et puis là, la bonne nouvelle de la semaine… Si vous suivez l’actu, il y en n’a pas eu 12 cette semaine. J’en ai qu’une, et encore fallait pas la louper!

La bonne nouvelle nous vient de Disney qui a annoncé son calendrier de sortie de tous ces films jusqu’en 2028!

Dans un monde où une guerre a lieu à même pas 2000km de chez nous, dans un monde où on essaye de sortir d’une pandémie mondiale, un monde où même si on échappe à la guerre et et la maladie il y a encore le réchauffement climatique qui nous court après, j’ai une bonne nouvelle! Il nous reste au moins 6 ans à vivre! Puisque Disney vient de sortir son calendrier prévisionnel de tous ses films jusqu’en 2028. C’est la nouvelle la plus optimiste de la semaine parce qu’ils sont très gentil, ils nous donnent du bonheur et du rêve, mais c’est pas des mécènes. Comme dit Disney, tant qu’il y a du Pop Corn, il y a de l’espoir!

