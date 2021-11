Ce matin, Tom remet son prix de la semaine au truc le plus inutile...

Comme chaque année, des sujets reviennent régulièrement…

Dans l’évènement inutile de la semaine, les nommés sont :

1er nommé, les 20 ans de l’iPod. L’iPod, c’était comme un iPhone, mais qui fait pas téléphone comme un iPad mais qui ne permet pas de voir des vidéos, comme Deezer, Spotify, sauf qu’il fallait télécharger la musique avant de partir de chez soi. Bref ça y est on est vieux !

2ème nommé, si vous voulez réussir votre mort, le salon international des produits et services funéraires en Espagne. Proposés à la vente : des cercueils "Squid Game" et des cercueils sarcophage Toutankhamon… Alors "Squid Game" pourquoi pas, Toutankhamon … Bah si des archéologues pense trouver des pépites historiques et tombent sur Michel Pitoux ! Il va y avoir des déçus !

3ème et dernier nommé, on reste en Espagne et en Egypte … une activité historiquement con qui fait son grand retour, les pyramides humaines !

Après le passage du Covid… Est ce que c’était l’urgence ! Quand on sait qu’on a inventé l’échelle !

Et le grand gagnant dans la catégorie du truc inutile de la semaine est : Les pyramides humaines en Espagne !

