Aujourd’hui nous allons décerner le prix du « ça commence comme une vanne, mais non c’est pas une vanne ». Dans cette catégorie les nommés sont …

1er nommé : Emmanuel Macron a déclaré qu’il voulait emmerder les non-vaccinés. C’est dégueulasse de parler comme ça, c’est méprisant ! Heureusement que beaucoup de non-vaccinés sont en réa et qu’ils n’entendent pas ça, franchement.

2ème nommé : L’assistant vocal d’Amazon. Alexa a proposé un défi à une enfant, mettre ses doigts dans la prise. La prise de pouvoir des machines ça avait quand même plus de gueule dans "Terminator".

3ème et dernier nommé : La Chine a décidé d’interdire à ses joueurs de football de se faire de nouveaux tatouages. Manque plus qu’ils leur interdisent de faire la fête avec des escort girls et là aucun joueur occidental n’ira jouer la bas, c’est sûr.

Et le grand gagnant dans la catégorie « ça commence comme une vanne, mais non c’est pas une vanne » est…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !