Aujourd'hui Tom remet son prix au scénario de la semaine. Dans cette catégorie les nommés sont : les chocolats Kinder, les automobilistes français et un gagnant à l'Euro millions...

Aujourd’hui nous allons décerner le prix du scénario de la semaine. Dans cette catégorie les nommés sont...

1er nommé : Kinder qui a rappelé un lot énorme de produits et ce, juste avant Pâques car beaucoup étaient contaminés de Salmonelle ! C’est pas de chance, pour une fois que dans les Kinder il y a une vraie surprise !

2ème nommé : selon le dernier baromètre du comportement des Français sur la route, 80% des automobilistes utilisent leur smartphone au volant. Les 20% restant étaient au téléphone en conduisant et n’ont pas pu répondre au sondage.

3ème et dernier nommé : ce monsieur qui a décidé de donner la quasi intégralité de son gain de 200 millions à l’Euro millions à une fondation pour sauver la planète… Alors tout le monde pense que c’est le plus beau geste écolo… Si ça se trouve, il s’en fout de la planète et de la nature mais il déteste ses enfants et il a fait ça uniquement pour les faire chier !

Et le grand gagnant dans la catégorie "scénario de la semaine" est…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !