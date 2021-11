Ce matin, Tom remet son prix au chiffre de la semaine ...

Aujourd’hui nous allons décerner le chiffre de la semaine. Les nommés sont…

1er nommé, 2 ! C’est le nombre de hyènes qui ont été testées positives au Covid dans un zoo de Denver. Et 27, c’est le nombre de vétérinaire qu’il a fallu pour mettre un écouvillon dans le nez d’une hyène ?

2ème nommé, 10 ! D’ici 10 ans, nous ne pourrions ne plus être capable de produire de nouveaux objets tech ! En cause 1, la pollution que ça génère et en 2 les matériaux rares que ça nécessite et qui vont disparaitre ! Donc pour tout ceux qui ont un iPhone 4 tout pourri, gardez le bien au chaud, aujourd’hui on se moque de vous, dans 10 ans il vaudra le prix d’une Ferrari.

3ème et dernier nommé, 15 ! Dimanche c’était le départ de la 15eme transat Jacques Vabres, les participants vont traverser tout l’océan atlantique… Alors oui c’est dure, et en même temps ce qu’il faut pas faire pour ne pas entendre parler d’Eric Zemmour pendant 10 jours.

Et le grand gagnant dans la catégorie du chiffre de la semaine est…

La fin de la technologie d’ici 10 ans !

Alors déjà si vous entendez cette chronique en 2031 ! C’est que vous avez fait une copie sur une cassette ! Je viens de lire un rapport publié par Green it, une asso qui milite pour du numérique responsable, et qui nous annonce que dans 10 ans on aura épuisé tous nos métaux rares et on ne pourra plus produire de nouveaux appareils numériques. Ca veut dire que non seulement on est en train de niquer notre planète et ses ressources, mais qu’en plus d’ici la fin du monde on va se faire chier !

Vous savez comment ça va se finir cette affaire ? Autour d’un Molky !

