Aujourd’hui nous allons décerner le prix du "a priori ça ne me concerne pas alors que si". Dans cette catégorie les nommés sont…

1er nommé : Il y a quelques jours le parlement canadien a adopté une loi réglementant les crimes dans l’espace et sur la lune… En fait le Canada va participer au lancement d’une nouvelle station orbitale donc ils se blindent juridiquement et ils savent qu’un astronaute Canadien qui écoute du Céline Dion toute la journée ça peut créer du conflit.

2ème nommée : La barrière de corail australienne a subi un blanchiment à 90%, comme Michael… Une bien mauvaise nouvelle à part pour Eric Zemmour.

3ème et dernier nommé : Le masque ne sera plus obligatoire dans les transports à partir de lundi. Bonne nouvelle, on va enfin retrouver les sourires des gens du métro, mauvaise nouvelle, on va enfin retrouver les sourires des gens du métro.

Et le grand gagnant dans la catégorie du "a priori ça ne me concerne pas alors que si" est…

