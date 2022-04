Aujourd'hui Tom remet son prix à la petite galère de la semaine. Les nommés sont Valérie Pécresse et sa dette, Anne Hidalgo et ses 1,8 %, et un sosie du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et le gagnant est…

Aujourd’hui nous allons décerner le prix « de la petite galère de la semaine ». Dans cette catégorie les nommés sont…

1ère nommée : Valérie Pécresse se retrouve avec une dette personnelle de 5 millions d’euros après sa campagne ratée. Et comme elle n’a pas atteint le seuil de 5% de vote, elle ne se verra pas rembourser ses frais de campagne…

Du coup elle a lancé un appel aux dons, et a demandé à ce qu’on l’aide… C’est fou comment en dessous de 5 % les candidats de droite deviennent de gauche.

2ème nommée : Anne Hidalgo a fini avec 1,8% des voix soit un peu de plus de 600.000 électeurs en tout ! Quand on sait qu’il y a plus de 2 millions d’habitants à Paris… Jean-Christophe Cambadélis propose au PS de s’autodissoudre, si je peux me permettre les électeurs s’en sont déjà occupés, c’est bon.

3ème et dernier nommé dans la petite galère de la semaine : voyager, quand tu es sosie du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

C’est pas pour la vanne, c’est bel et bien arrivé à Umid Isabaev. Ce monsieur qui a dû avoir un gros coup de chaud !

C’est sur que ça aurait été plus simple si ça avait été le sosie de Carlos Ghosn !

Et le grand gagnant dans la catégorie « de la petite galère de la semaine » est…

