Ce mati, Tom remet un prix au truc le con de la semaine...

Dans la catégorie du truc le plus con de la semaine, les nommés sont…

1er nommé, un jeune homme de 19 ans souhaitant entrer dans un hôpital à Marseille, n'a pas hésité à présenter le QR Code du président de la République… avant d'être interpellé… Voilà bah des fois on cherche à faire des vannes, les mecs ils les font tout seul !

Et le gagnant est… Ah bah lui c’est le champion ! Je vais être honnête cette semaine on trouvera pas mieux ! Ah attendez si…

Une entreprise Française a envoyé un terminal de paiement et un bras articulé avec une carte de crédit pour faire le 1er paiement sans contact dans l’espace… Sans déconner qui ça concerne à part Thomas Pesquet ?! On a envoyé dans l’espace une machine à carte pour faire un paiement sans contact dans l’espace… Est ce qu’on peut arrêté d’envoyer des merdes dans l’espace ? Après Elon Musk qui avait envoyé une Tesla, là on envoie un TPE avec un bras articulé et une carte de crédit… On parle, à juste titre de la pollution des océans ou de nos forêts, soyez pas cons pensez à l’espace !

