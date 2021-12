Ce matin, Tom remet son prix au meilleur scénario de la semaine ...

Aujourd’hui nous allons décerner le prix du meilleur scénario de la semaine, les nommés sont…

1er nommé, des candidats de "Koh Lanta" qui auraient mangé en cachette… Pendant le jeu… Parce que dans la vie on s’en fout ! Faudra m’expliquer comment ont leur fait faire une épreuve d’orientation, où ils doivent chercher un poignard dans la foret ils mettent 5h à le trouver et en revanche pour trouver une part de pizza il faut 10 minutes !

2ème nommé, c’est assez rare pour le souligner, les magistrats sont en grève pour réclamer plus de moyen… Ils ont trop de travail, y’a pas 36 solutions, soit on augmente le budget de la justice, soit on arrête d’enquêter sur Nicolas Sarkozy et ses anciens Ministres.

3ème et dernier nommé, Anne Hidalgo qui au vu des sondages a lancé l’idée de faire une primaire de la gauche… Tout le monde a décliné, donc pour le moment elle ferait une primaire toute seule… Et le pire c’est qu’elle serait capable de perdre quand même !

Et le grand gagnant dans la catégorie du meilleur scénario de la semaine est…

