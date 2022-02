Aujourd'hui Tom remet son prix à la boulette de la semaine. Les nommés sont une femme qui a porté plainte pour agression sexuelle, Nicolas Bay et les Français et le sport.

Aujourd’hui nous allons décerner le prix de la boulette de la semaine. Dans cette catégorie les nommés sont…

Première nommée : Une femme a porté plainte pour agression sexuelle. Quelques heures plus tard, un policier la rappelle, laisse un message, il raccroche mal et la traite de grosse pute! Suite à ça Médiapart révèle le message du répondeur, le policier est mis à pieds directement! C’est la deuxième affaire que révèle Médiapart à cause d’un téléphone qui a été mal raccroché. La première c’était Jérôme Cahuzac!

En gros si tous les gens font bien attention à bien raccrocher leur téléphone après un message… Médiapart ça devient le journal de Mickey!

Deuxième nommé : Nicolas Bay vient de rejoindre Eric Zemmour. Après avoir été suspendu de son rôle de porte-parole du Rassemblement Nationale parce qu’il était soupçonné d’avoir espionné pour le compte de la campagne d’Eric Zemmour…

Franchement c’est pas non plus "Le bureau des légendes" ou "Totems", parce que un type qui n’aime pas les immigrés et qui joue le rôle de quelqu’un qui n’aime pas les immigrés ça va, c’est pas un exploit de fou.

Troisième et dernier nommé : Selon une étude, 95% des Français ne font pas assez de sport et cela amène des risques pour leur santé. Selon cette étude il faudrait faire une demi-heure de vélo cinq fois par semaine, de la natation une à deux fois par semaine, et deux à trois fois par semaine de la gym ou du yoga. Pour être en bonne santé il faut donc être un chômeur ou sportif pro.

Et le grand gagnant dans la catégorie "la boulette de la semaine" est…

