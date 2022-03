Aujourd'hui, Tom Villa remet son prix à la cible de la semaine. Les nommés sont Eric Zemmour, Valérie Pécresse et Marina Ovsiannikova...

Aujourd’hui nous allons décerner le prix de "La Cible de la semaine".

Dans cette catégorie les nommés sont…

1er nommé, Eric Zemmour qui s’est pris un œuf sur le crane dimanche dernier. L’auteur de ce geste est un monsieur qui a un enfant handicapé et qui a fait ça pour montrer son mécontentement contre les propos de Zemmour sur la scolarisation des enfants handicapés!

D’un coté on ne cautionne pas la violence… Et en même temps… Casser un œuf dans une poêle ça donne une omelette. Alors que casser un œuf sur un con, c’est quand même gâcher un œuf, merde!

2ème nommée, Valérie Pécresse qui s’est fait attaquer mercredi non pas à l’oeuf, mais à la poudre de rose.

On connaissait les oeufs, on connaissait la farine… Mais là, à la voir mouchetée de rose… On sait pas si elle s’est fait attaquer, où si elle a fini une Color Run!

3ème et dernière nommée. La journaliste russe qui a eu le courage de passer pendant le JT avec une pancarte contre la guerre. Elle a été relâchée après après avoir fait une longue garde à vue.

Quand Zemmour dit qu’il est la cible de tous… Et qu’en ce moment il est "l’homme à abattre", bah c’est exactement ce qui arrive à cette dame… Sauf que elle c’est vrai!

Et le grand gagnant dans la catégorie "de la cible de la semaine" est…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !