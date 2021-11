Ce matin, Tom remet son prix au changement de la semaine. Les nommés sont ...

Aujourd’hui nous allons décerner le changement de la semaine. Les nommés sont…

1er nommé, le pronom "iel" qui rentre enfin dans le dictionnaire du Petit Robert. "iel" c’est la contraction de "il" et "elle" employé pour évoquer une personne quel que soit son genre. Et le ministre de l’éducation nationale a dit que l’écriture inclusive n’étais pas l’avenir de la langue Française… Ecoutez, ne lui en voulez pas, il a 56 ans ! Il a fait toute sa scolarité dans une école Catho privée, Et il s’appelle Jean Michel ! On se doute bien que lui non plus ce n’est pas l’avenir de la France …

2ème nommé, le drapeau Français dont le bleu a été changé par Emmanuel Macron. Et oui vous avez bien entendu… Il fait des vidéos sur You Tube, il va jouer au foot avec Le Variétés Club de France, il change la couleur du drapeau… Franchement on ne sait pas si c’est un bilan présidentiel ou un conseil de discipline de Collégien !

3ème et dernier nommé, le Beaujolais nouveau … Et oui, il a beau changer tous les ans, être nouveau tous les… bah tous les ans il a quand même un petit gout de… bah de merde !

Et le grand gagnant dans la catégorie du changement de la semaine est…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !