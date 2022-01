Ce matin, Tom décerne son prix au Winner de la semaine. Dans cette catégorie les nommés sont…

1er nommé, c’est l’application Elyze téléchargée plus d’1 million de fois qui vous permet de savoir avec quel candidat à la présidentielle vous matchez en vous faisant swiper des propositions… Une appli qui va permettre à Jean Lasalle de découvrir son programme.

2ème nommé, Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer qui a réussi à mobiliser encore plus de profs contre lui. Entre les diverses réformes de l’école, le burn out des profs, les protocoles sanitaires qui ferment des classes un jour sur deux… ET la dernière, il s’est fait chopper pour avoir été en vacances à Ibiza pour le réveillon!

Et bah alors Jean-Mich! Il va nous le faire le triplé, coupe, championnat et ligue des champions!

Non content d’avoir le physique, il a en plus l’esprit pour gagner un diner de cons!

3ème et dernier nommé, Novak Djokovic qui s’est rendu en Australie pour jouer le tournoi de Melbourne mais comme il avait pas fait son vaccin Covid, il a été expulsé du pays.

Ca se voit, Djokovic, il voyage pas en éco… Parce que 24h de vol pour à peine arriver se faire dégager et repartir… Moi à sa place, je me fais vacciner direct! « Y a plus de Pfizer ? Mettez-moi du Spoutnik j’en ai rien à foutre! »

Et le grand gagnant dans la catégorie « du Winner de la semaine » est…

