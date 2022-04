Aujourd'hui Tom décerne son prix à la punchline de la semaine. Dans cette catégorie les nommés sont : Jean-Michel Macron, le père du Président-candidat, Emmanuel Macron pendant le débat d'entre-deux-tours et Fouzi candidat à Koh Lanta…

Aujourd’hui nous allons décerner le prix « de la punchline de la semaine ».

Dans cette catégorie les nommés sont…

1er nommé : Jean-Michel Macron, le père de… Qui dans un entretient à "L’Est Républicain" cette semaine a estimé que les Français étaient ingrats à l’égard de son fils. Si je peux me permettre, je crois que le Français est ingrat et rancunier. Alors jusque là, Jean-Michel c’était super d’être rare dans les médias… Il suffisait de le rester encore un peu...

2ème nommé : Emmanuel Macron qui a encore fait une démonstration de jeunesse avec sa punch line « C’est pas Gérard Majax ici Mme Le Pen ! » pendant le débat du second tour.

Je sais c’est facile de se moquer des références, surtout qu’après le débat, il a mangé un Bolino, bu un Cacolac, il a regardé la piste aux étoiles et au dodo !

3ème et dernier nommé, je cite : « C’est clair que si c’est moi qui décidais, j’aurai mis des plus grosses portions de nourritures aux garçons et des plus petites aux filles parce qu’on a besoin de plus d’énergie pour carburer », a déclaré Fouzi, candidat de Koh Lanta ! Et bah alors ! Qu’est ce que vous croyez ? C’est pas, parce qu’on vit en slip, et qu’on se douche pas, qu’on n’a pas le droit d’être un peu misogyne !

Et le grand gagnant dans la catégorie de « La punchline de la semaine » est…

