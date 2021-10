Ce matin, Tom remet un prix au meilleur marronnier de la semaine…

Comme chaque année, des sujets reviennent régulièrement … Dans la catégorie du Marronniers de la semaine, les nommés sont…

1ère Nommé : l’élection de Miss France dénoncée par les féministes un peu comme tous les ans… Cette fois c’est l’association « Osez le féminisme » qui attaque en justice la société Miss France, j’ai pleins de très bonne vannes … Que mon avocat est en train d’étudier !

2ème Nommé : L’essence, dont le prix ne cesse jamais d’augmenter… La dernière augmentation c’était il y a 3 ans et ça avait débouché sur le mouvement des gilets jaunes ! C’est vrai qu’on ne savait plus comment occuper nos samedis, merci Président !

3ème et dernier nommé : Astérix qui voit un nouvel album de ses aventures sortir « Astérix et le Griffons ». Alors un Griffon c’est quoi ? Un corps arrière de lion avec des pattes avant et une tête d’aigle et des oreilles de cheval ! Attention si Obélix le bouffe, on saura comment il a choppé le Covid-38 !

Et le grand gagnant dans la catégorie du pire scénario de la semaine (on est un peu quand même là pour rigoler) est… Les Miss France attaquées par des Féministes !

