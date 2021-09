Tom remet son prix de la semaine dans la catégorie "braquage"...

Dans la catégorie du drame de la semaine

Les nommés sont…

1ère nommée : La France qui s’est fait piquer un contrat de sous-marins nucléaires à 56 milliards d’euros par les Américains, C’est vraiment la très grosse tuile ! Bonne nouvelle pour les Normands ! Le nombre de camemberts qu’il va falloir exporter pour compenser ça.

2ème nommé, Emmanuel Macron qui s’est fait piqué son Pass Sanitaire… Franchement c’est pas cool ! C’est quoi la prochaine étape vous allez lui chourrer son gouter ? Lui passer la bite au cirage ? Non merde !

3ème et dernier nommé, c’est la moins mauvaise nouvelle de la semaine… Selon une enquête les Français restent les plus gros fumeurs de cannabis en Europe: 1 million de consommateurs quotidien… Et encore le nombre est surement plus important : t’as ceux qui fument tellement qu’ils ne se souviennent plus qu’ils fument.

Et le grand gagnant dans la catégorie du drame de la semaine est… Le braquage du QR Code !

Alors déjà on va peut être rappeler ce qu’est un QR code pour nos auditeurs de France Inter ! Je ne les prend pas pour des débiles ! Juste pour des vieux…

Le QR code c’est un dérivé du code barre, c’est l’espèce de labyrinthe que tu montres pour rentrer au restaurant, au cinéma ! On dirait un Tétris raté ! Bref aujourd’hui tous les gens vacciné, ont un QR code avec dessus la preuve que vous êtes vacciné.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !