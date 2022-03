Aujourd'hui, Tom remet son prix au truc inutile de la semaine. Les nommés sont : la bière dans le Métavers, François Hollande et son soutien à Anne Hidalgo et, la Russie qui veut organiser l’Euro de Foot 2028 ou 2032...

Aujourd’hui nous allons décerner le prix "du Truc inutile de la semaine". Dans cette catégorie les nommés sont :

1ère nommée, la Bière Heineken qui se lance dans le Métavers. Le Métavers c’est le monde virtuel qu’est en train de construire Facebook. Et donc maintenant après les apéros Face Time où on picolait sans bouger de chez nous. Maintenant on pourra faire des apéros virtuels sans bouger du canapé avec de l’alcool virtuel. Si je peux me permettre ça existait déjà, ça s’appelle être une femme enceinte!

2ème nommé, François Hollande qui a enfin déclaré son soutien à Anne Hidalgo… Franchement elle est déjà à 2,5% d’intention de vote, là c’est vraiment lui faire du mal pour rien! C’est quoi la prochaine étape? On rappelle Ségolène Royal et elle va finir dans le négatif!

3ème et dernière nommée, la Russie qui veut organiser l’Euro de Foot 2028 ou 2032... D’un coté c’est très culotté quand t’es en guerre, que tu fais pas partie de l’Europe et que personne veut jouer avec toi! Et en même temps c’est plutôt encourageant! Ca veut dire qu’ils veulent pas tout bombarder! Pour le moment…

Et le grand gagnant dans la catégorie "du truc inutile de la semaine" est…

La bière dans le Métavers.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !