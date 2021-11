Ce matin, Tom remet son prix de la semaine à la fausse bonne idée de la semaine ...

Aujourd’hui nous allons décerner la fausse bonne idée de la semaine. Les nommés sont…

1er nommé : Eric Zemmour qui considère que posséder un appartement d’1,3 million d’euros ça n’est pas être riche. Il a raison, ça s’appelle être pété de tunes, faut être précis sur les termes…

2ème nommé : Une TikTokeuse américaine, qui a confondu un comprimé et son écouteur et qui sans le faire exprès a avalé son Air Pod… Et du coup, véridique, a envoyé des messages vocaux depuis son estomac. Bah elle au moins, quand elle dit qu’elle passe dans un tunnel… C’est vrai !

3ème et dernier nommé : Uber, le numéro 1 sur la livraison de tout et n’importe quoi ! Après les Taxis, la nourriture, au Canada, on va pouvoir se faire livrer du Cannabis via Uber… Franchement, on te livre tes courses, on te livre tes fringues, on te livre ta bouffe, bientôt on va te livrer ta drogue, en fait le rêve de tout le monde c’est d’avoir la vie d’un mec en taule !

Et le grand gagnant dans la catégorie de la fausse bonne idée de la semaine est…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !