Aujourd'hui Tom décerne son prix à la surprise de la semaine. Dans cette catégorie sont nommés : Arthur Germain, le fils d'Anne Hidalgo, l'Arabie Saoudite et sa demande à Disney, et Elon Musk qui a racheté Twitter. Le gagnant est…

Aujourd’hui nous allons décerner le prix « de la surprise de la semaine ». Dans cette catégorie les nommés sont…

1èr nommé : Arthur Germain qui a avoué ne pas avoir voté pour Anne Hidalgo au premier tour de la présidentielle…Arthur Germain qui est : le fils d’Anne Hidalgo. Rendez-vous la semaine prochaine et on apprendra que même Anne Hidalgo, elle n’a pas voté pour elle.

2ème nommée : l’Arabie Saoudite qui demande à Disney de retirer un passage du prochain film "Doctor Strange", parce qu’un passage du film ne leur plaisait pas !

Et bah heureusement qu’ils n’ont pas vu "Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu 3", parce qu’ils auraient même pas garder les bandes annonces !

3ème et dernier nommé : Elon Musk qui a racheté Twitter pour 44 Milliards de Dollars… Donc maintenant on sait combien coûte le prix de la haine et des fautes d’orthographes !

Et le grand gagnant dans la catégorie de « La Surprise de la semaine » est…

