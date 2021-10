Ce matin, Tom remet son prix à l'info la plus molle de la semaine...

Une semaine un peu molle, et oui c’est les vacances pour tout le monde…

On a eu très peu de Breaking news, juste des infos qui nous permettent un débat de 10 min au Balto. Du coup cette semaine, dans la catégorie de l’info molle de la semaine, les nommés sont…

1er nommé, un joueur du PSG qui a été voir un.e prostitué.e au Bois de Boulogne et qui s’est fait voler son portefeuille par le travesti !

Evidement on ne je jugera pas les penchants de ce monsieur, juste, on notera que ce n’est pas parce qu’on est millionnaire, qu’on ne peut pas être radin…

2ème nommé, la reine d’Angleterre, 95 ans, qui a eu un petit coup de mou niveau santé, a préféré se reposer plutôt que d’aller à la Cop26… Elle va être relou la prochaine saison de "The Crown".

Dernier nommé, Halloween ! L’année dernière il était raté et bizarre. Je vous rappelle : il y avait un couvre feu et on rentrait dans le 2ème confinement… C’est à dire que les enfants qui sonnaient chez nous, bah c’était les nôtres en fait !

Et le grand gagnant dans la catégorie de l’info molle de la semaine est…

