Ces applications pour smartphone sont en train de rentrer dans le quotidien des consommateurs.

Ces applications qui permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire © Getty / Oscar Wong

Ces applications sont bonnes pour la planète puisque ça évite de gâcher et de jeter de la nourriture. Mais c’est aussi et surtout bon pour notre portefeuille. Avec les confinements et les trois repas à domicile, on s’est tous rendu compte que remplir son frigo, ça pouvait coûter très cher. Et justement ces outils sur smartphone nous aident à acheter moins ou mieux.

On assiste à une vraie tendance de fond : les téléchargements ont bondi, on estime qu’au moins 5 % des foyers français s’en sont servis en 2020. Les plus utilisées, ce sont celles qui vous permettent de récupérer des invendus auprès de commerçants à des prix défiants toute concurrence. Peut-être avez vous déjà entendu parler de Too Good To Go ? Présente sur 8 millions et demi de portables dans 15 pays, c’est la championne incontestée. Les paniers proposés sont souvent affichés à moins 70%.

Sur le même créneau, vous avez aussi Phénix. Son fondateur assure qu’une famille de 4 enfants peut grâce à l’appli, économiser jusqu’à 250 euros par mois. Avec ce système, tout le monde est gagnant : le client, le commerçant, mais aussi l’appli qui prend au passage une commission.

Est-il possible de récupérer de la nourriture gratuitement ?

Tout à fait, certaines proposent des dons alimentaires. Sur Geev par exemple, vous trouvez de tout. Des canapés, des livres, de la vaisselle… mais aussi de quoi manger. Imaginons que quelqu’un près de chez vous parte en vacances mais son frigo est encore plein. Il poste une annonce pour proposer ce qui lui reste.

Si vous êtes intéressés, vous lui répondez. Il ne vous reste plus qu’à passer chez lui prendre ses produits frais. Il y en a une que j’aime beaucoup, c’est HopHopFood. Elle ne fait que du don alimentaire. Reconnue d’intérêt général, elle s’adresse exclusivement à un public en difficulté qui peut obtenir gratuitement des paniers composés par des particuliers, mais aussi des commerçants.

Preuve que la crise économique touche beaucoup de monde, elle a vu ses téléchargements augmenter de 150% en 2020.

Les Français jettent plus de trois millions de tonnes d’aliments chaque année. Lutter contre le gaspillage, ça passe aussi par une meilleure gestion de nos courses…

Sur SaveEat, par exemple, vous enregistrez tout ce que vous avez dans votre garde-manger. Chaque produit se voit attribuer une date maximale d’utilisation. Donc vous savez quoi consommer à quel moment pour ne rien gâcher. L’application propose également des recettes avec ce que vous avez sous la main. Idem avec FrigoMagic. Mais attention, les idées de repas sont parfois surprenantes…. Une omelette au cake de poisson, je ne sais pas vous, mais je ne suis pas certain d’avoir envie d’essayer.

A vous entendre, c’est devenu un business…

Un business rentable et pas seulement sur téléphone. Pour finir, je voudrais évoquer une nouvelle enseigne d’épiceries qui en a même fait son fonds de commerce : c’est NousAntigaspi, qui propose des produits bientôt périmés ou moches. Cela marche tellement bien que ses fondateurs ont lancé leur propre marque d’huile d’olive ou de yaourt fabriqués avec des fruits abîmés.