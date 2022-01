L’idée parait cauchemardesque, et c’est pourtant ce qui est en passe de se réaliser dans les prochains mois.

Une caméra moucharde dans notre smartphone © Getty / Yoshiyoshi Hirokawa

L’annonce fait beaucoup de bruit dans la presse américaine mais elle est passée inaperçue de ce côté de l’Atlantique. L’affaire remonte à une conférence organisée début décembre par Qualcomm.

Qualcomm, c’est un géant de la tech américaine. Ses composants électroniques équipent plus de la moitié des nouveaux smartphones 5G. Le groupe vient donc de dévoiler tout le potentiel de sa nouvelle famille de processeurs, le Snapdragon 8 Gen 1 et notamment la fonction "Always on" qui permettra de garder toujours allumée la caméra frontale de son téléphone : c’est celle qu’on utilise pour un appel en visio ou un selfie.

Cette fonctionnalité devrait être présente sur une bonne partie des nouveaux smartphones équipées d’Android qui arriveront sur le marché cette année. Et le fabricant américain se veut rassurant : il s’agit avant tout de protéger l’utilisateur. L’appareil ne s’allumera que s’il détecte le visage de son propriétaire et à l’inverse, il s’éteindra si celui-ci disparait du champ.

Mais les défenseurs des libertés individuels ne voient pas les choses de la même manière

Beaucoup se sont frottés les yeux en découvrant l’annonce. De nouveau a surgi le débat entre défenseurs de la protection de la vie privée et les avocats du progrès technologique à tout prix. Les premiers pointent un grave risque de dérive : ce mode "Always on" des téléphones risque de favoriser un flicage ciblé à grande échelle de la part des dirigeants politiques. On imagine que le concept donnera aussi des idées à la pelle à tous les pirates informatiques.

Et les critiques rappellent aussi que Qualcomm s’est associé sur ce sujet à l'entreprise chinoise Sensetime, l’une des meilleures spécialistes mondiales en intelligence artificielle appliquée à la reconnaissance faciale.

Mais les défenseurs du « always on » ne sont pas du tout de cet avis. Pour commencer, rien de plus commode que la reconnaissance faciale pour débloquer son téléphone, surtout quand on a les mains prises. Plus sérieusement, ils mettent en avant son fort niveau de sécurité en matière d’identification, par rapport aux moyens classiques : code personnel à quatre chiffres ou empreinte digitale.

Nous laissera-t-on vraiment le choix de ne pas utiliser cette technologie ?

Normalement oui. Mais derrière cette polémique se pose le risque grandissant autour de la sécurité du smartphone qui embarque toute notre vie privée. Après tout la caméra toujours allumée est-elle plus intrusive que le micro toujours allumé, une pratique déjà tolérée par tous ceux qui ont pris l’habitude de parler à Siri ou Google.

D’ailleurs une autre technique d’authentification commence à faire ses preuves : celle de la biométrie vocale, permettant d’allumer son appareil à la voix. Image ou son, il faudra donc choisir. Et forcément exposer des morceaux de notre vie privée. Vous avez aussi le choix de ne plus utiliser de smartphone du tout. C’est une autre histoire.