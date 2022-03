Depuis le début de l'invasion russe, les actes de malveillance se multiplient.

Les PME-TPI face aux cyberattaques © Getty / Sarayut Thaneerat

Tout y passe. Désinformation, blocage de sites, messages frauduleux… Les hackers se mobilisent pour déstabiliser le pays dans la bataille livrée par Moscou. La semaine dernière, la veille de l’entrée des troupes russes, plusieurs sites de banques et de ministères ukrainiens sont devenus inaccessibles après avoir subi des attaques. Et la menace d’une "guerre hybride", menée simultanément sur plusieurs fronts, inquiètent beaucoup les autorités. Car l'Ukraine a déjà connu le chaos suite à des cyber attaques russes. En 2017, le logiciel malveillant NotPetya avait permis à des hackers russes de paralyser une partie de ses infrastructures d’électricité, des banques et des aéroports. Les dégâts s’étaient alors chiffrés en milliards d’euros. Grosse frayeur la semaine dernière, un virus similaire, capable de détruire et d’effacer les données, a été détecté par des chercheurs. Mais le nombre d’ordinateurs infectés reste cette fois heureusement limité.

Et qui sont ces pirates, d’où viennent les attaques ?

Le gouvernement russe a toujours démenti son implication dans des cyberattaques. Officiellement elles sont l’œuvre de jeunes patriotes déconnecté du Kremlin. Il y a quelques années, Vladimir en avait dressé le portrait devant des journalistes :

des esprits libres, comme des artistes. S'ils sont de bonne humeur le matin, ils se lèvent et se mettent à peindre. C'est pareil pour les hackers : si leur pays est attaqué, ils agissent.

Plusieurs de ces groupes de hackers ont été identifiés. Certains sont financés par l’oligarque Yevgeni Prigozhin, un proche de Poutine qui possède également la société de sécurité privée Wagner, actuellement à l’œuvre au Mali. Mais la guerre en Ukraine modifie le comportement de ces bandes de pirates. Certaines affichent ouvertement leur soutien au Kremlin. Un phénomène très rare. L’un des gangs les plus puissants de la communauté russophone, bâptisé Conti, a revendiqué le premier son allégeance à Moscou. Et menacé de frapper les infrastructures critiques de l'ennemi. Sa spécialité, c’est le ransomware : il cible en priorité les entreprises dont il verrouille les ordinateurs jusqu’à ce qu’elles paient une rançon.

Et comment réagissent l’Ukraine et ses alliés ?

Kiev a annoncé avoir mis en place sa propre armée numérique et appelé tous les hackers compétents à rejoindre sa cyber-patrouille. Le vice-président du pays, Mykhailo Fedorov, a demandé à tous les "talents" de s’inscrire sur un compte Telegram, pour recueillir des informations sur l’ennemi et organiser, à leur tour, des attaques ciblées contre la Russie. A l’étranger, des membres du groupe Anonymous ont revendiqué des centaines d'attaques contre Russia Today, l'agence de presse Tass et plusieurs sites du gouvernement russe. De son côté, l’Union européenne a activé son équipe de réaction rapide aux cyberattaques pour prêter main forte aux Ukrainiens et aussi éviter qu’une vague de logiciels malveillants ne se propage sur l’ensemble du continent. Et risquent mettre à terre les économies.