Une édition de tous les excès et de toute les polémiques.

Dans un an débutera la Coupe du monde de football au Qatar © AFP / Attila KISBENEDEK

La facture pour l’ensemble des travaux liés à la compétition devrait dépasser les 200 milliards de dollars. Il y a bien sûr les huit stades flambant neuf et les 64 centres d’entrainements, mais ce n’est que la petite partie visible de l’iceberg. Il y a aussi la construction d’infrastructures routières autour de Doha, la capitale, un tout nouvel aéroport et un superbe métro, le plus moderne au monde : trois lignes, entièrement automatisées sur 80 kilomètres. L’essentiel du réseau est souterrain, il a fallu creuser dans la roche, c’était compliqué. Chacune des 36 stations est monumentale, on se croirait dans des halls de gare. Et vous n’êtes jamais dérangé, même aux heures de pointes : les Qatariens préfèrent leur voiture… A lui seul le métro de Doha a coûté la bagatelle de 80 milliards de dollars.

Et ce n’est pas tout : il faut aussi parler des dizaines de tours sorties de terres ces dernières années. La plupart sont vides. Mais elles permettent à Doha de soigner sa skyline, sa ligne d’horizon pour faire concurrence à Dubaï, sa grande rivale des émirats. Avec cette coupe du monde, le Qatar veut se projeter dans le monde l’après-pétrole, à l’horizon 2050.

Ce projet n’est pas seulement cher, il pose aussi des questions sur son impact environnemental

Le Qatar a promis un bilan carbone neutre de la compétition. Et c’est un défi gigantesque. Le pays est aujourd’hui le plus gros pollueur de la planète si l’on regarde la quantité de CO2 émise par habitant : elle est deux fois celle des Etats-Unis, huit fois celle de la France, selon la Banque mondiale.

Et selon un rapport de la FIFA, l’été dernier, cette Coupe 2022 devait produire 3,6 millions de tonnes de CO2, c’est 70% de plus que la dernière compétition en Russie. Le transport des supporters et des journalistes devrait en constituer une bonne part de ces émissions mais le système de climatisation des stades à ciel ouvert est également pointé du doigt. Un rafraichissement indispensable, même en novembre : aujourd’hui à Doha il fait 32 degrés. Mais un rafraichissement énergivore, même si les ingénieurs qatariens affirment avoir mis au point des solutions réduisant cet impact.

Et les conditions de travail des ouvriers demeurent inquiétantes

Les conditions de vie et de travail des ouvriers de ces chantiers, essentiellement originaires du Bangladesh et du Népal, ont été dénoncées par plusieurs organisations humanitaires, dont Amnesty International qui publie son Reality Check sur le Qatar depuis cinq ans. Dans son prochain rapport qui sortira mardi, elle estime "trop timide" les progrès engagés par les autorités. Elle ne fait pas d’enquête pour évaluer le nombre de morts, mais elle estime que 70% des décès de travailleurs ne sont pas étayés et ne sont donc pas reliés aux conditions de chaleur extrêmes. Et tout en saluant les réformes mises en place par les autorités, elle déplore leur défaut d’application sur le terrain. Il reste un an au Qatar pour se rendre irréprochable.