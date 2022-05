Nous sommes en plein dans la campagne de déclaration des revenus, à cette occasion vous vous êtes intéressés aux sites qui proposent de l’optimisation fiscale. Des sites qui promettent de réduire le montant de ses impôts, voire de ne plus en payer du tout.

Que valent les sites internet qui proposent de réduire nos impôts ? © Getty / Sukanya Sitthikongsak

« Si vous payez plus de 200 euros d’impôts par mois, je vais vous expliquer en moins d’une minute comment les transformer en patrimoine immobilier ». Ce genre de message, vous êtes forcément tombé dessus au moins une fois en lançant une vidéo sur Internet. Et si vous n’avez pas cliqué au bout de quelques secondes pour passer la publicité, vous avez été invités à la fin à utiliser un simulateur gratuit pour vérifier si vous étiez éligibles aux dispositifs qui permettent de réduire le montant de vos impôts.

De nombreux sites vous prennent par la main pour vous aider à vous y retrouver dans la jungle de l’optimisation fiscale, pour vous aider à utiliser tous ces outils légaux mis à la disposition des contribuables. Ces plateformes sont soumises au code de la Consommation et doivent vous fournir une information équilibrée et non trompeuse. Mais faites attention. Certaines sont des groupes de conseils en gestion de patrimoine bien connu, quand d’autres n’ont qu’un objectif : récupérer vos données pour les revendre à des professionnels qui vont ensuite vous inonder de propositions d’investissement.

Au Parisien, notre journaliste Maxime Gayraud a testé deux des principaux acteurs du marché : Climb, qui s’appelait avant Tacotax, et Expert Impôts.

Et alors ? Est-ce qu’on lui a proposé une belle ristourne sur ses impôts ?

Plutôt ! On lui a montré en quelques minutes comment passer de 210 euros d’impôts par mois à…plus rien. Pour cela, il a répondu à une série de questions en ligne, il a indiqué sa situation familiale, ses revenus, ses charges, sa capacité d’épargne. On lui a aussi demandé qu’elle était son niveau de connaissance financière. Résultat, à la fin, il a eu devant lui plusieurs scénarios : soit utiliser le Girardin, c’est une niche fiscale pour investir dans les outre-mer. Soit encore faire un Pinel. Le Pinel, c’est un dispositif d’investissement locatif. Ainsi pour un appartement de 128000 euros, un emprunt sur 15 ans et un effort d’épargne de 188 euros, il peut espérer effacer ses impôts pendant 9 ans.

Effectivement, ça à l’air alléchant. Mais faut-il se méfier ?

Il faut en tout cas être vigilant. Pour le Pinel par exemple, il est nécessaire de remplir des conditions. Notamment, le logement doit se situer dans une zone tendue, il doit être forcément loué et avec un loyer plafonné. Sinon vous perdez l’avantage fiscal. Sachez aussi que c’est un investissement dans le temps. Donc vous devez être en mesure de vous engager financièrement sur plusieurs années, sinon le fisc peut vous tomber dessus. Et ça, tous les sites qui promettent monts et merveilles ne le disent pas clairement.

Et puis, mieux vaut se renseigner sur le business qui se cache derrière ces fameux sites. Par exemple Expert impôt est un intermédiaire. La plateforme met en relation l’utilisateur avec un conseiller financier près de chez lui et touche une commission à chaque mise en contact. Climb faisait la même chose il y a encore peu de temps. Mais maintenant tous les clients sont traités en interne avec des conseillers maison. Enfin, il est impératif de vérifier le sérieux de votre interlocuteur et de ne jamais oublier que comme tout investissement, il y a des risques financiers et juridiques qui vous engagent.